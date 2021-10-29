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استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن اليوم الجمعة 29-10-2021، وفق التسعيرة الأخيرة التى أعلنتها نقابة أصحاب محال تجارة الذهب.

وتصدر النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في مدينة عمان في الأردن التسعيرة اليومية الموحدة لأسعار الذهب.

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة

استقر سعر الذهب اليوم في الأردن اليوم عند نفس الأسعار السائدة يوم الخميس وفق تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محال الذهب والتى يطلق عليها التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الأردن، وكانت الأسعار كما يلي:

بلغ سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 24 مبلغ 43.70 دينار أردني للبيع، 40.60 دينار أردني للشراء.

وصل سعر جرام الذهب اليوم في الأردن عيار 21 نحو 36.80 دينار أردني للبيع، 35.30 دينار أردني للشراء.

بلغ سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18 في الأردن مبلغ 32.90 دينار أردني للبيع، 29.90 دينار أردني للشراء.

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أسعار الذهب عالميًا اليوم الجمعة

انخفضت أسعار الذهب عالميًا لكل من العقود الأجلة والفورية فى الأسواق العالمية اليوم بنسبة تجاوزت 1%.

وهبط سعر الذهب للتعاملات الفورية اليوم نحو الثامنة مساءًا بتوقيت الأردن إلى 1778.62 دولار بنسبة 1.08%.

وانخفضت أيضًا أسعار الذهب للمعاملات الآجلة في ذات التوقيت المذكور بنسبة 1.31%، وهبط سعر الذهب مساء اليوم إلى 1778.90 دولار.

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