البابا تواضروس يلتقي أعضاء معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي

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استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الجمعة، دارسي وإداريي معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي بصحبة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد.

رحب قداسة البابا بالحاضرين الذين بلغ عددهم ٦٥ دارسًا، وصحبهم في جولة بالمكتبة البابوية المركزية ومركز لوجوس، وألقى عليهم كلمة مناسبة عن أهمية دراسة التاريخ عمومًا وتاريخ الكنيسة بصفة خاصة، وحدد خمس مجالات لدراسة التاريخ هي تاريخ الكتاب المقدس، وتاريخ كنيستنا القبطية، وتاريخ الكنائس الأخرى، وتاريخ مصر، وأخيرًا تاريخ العالم، ثم تناول معهم طعام الغداء.

وقدم الأنبا دانيال درع المعهد لقداسة البابا تقديرًا لرعاية قداسته للمعهد والنهضة التي يقوم بها في جميع مناحي التعليم بالكنيسة.