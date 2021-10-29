ثلاثي مانشستر يونايتد يرغبون بإجراء محادثات حاسمة مع سولشاير

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أفادت تقارير أن ثلاثي مانشستر يونايتد المكون من ديوجو دالوت ودوني فان دي بيك وإريك بايلي يريدون إجراء محادثات بشأن مستقبلهم في النادي. اللاعبون ليسوا سعداء بعدد دقائق لعبهم تحت قيادة أولي جونار سولشاير، الذي يتعرض للضغط هو نفسه.

يقال إن أولي على وشك الإقالة من قبل مانشستر يونايتد لأن النتائج لم تكن على ما يرام. على الرغم من التعاقدات الثلاثة الأولى في الصيف، إلا أن الأداء على أرض الملعب كان دون المستوى.

وتدعي صحيفة «ذا صن» أن فان دي بيك يريد معرفة ما إذا كان لديه مستقبل في النادي وإلا فإنه سيغادر في يناير. تلقى الهولندي عرضًا للانضمام إلى إيفرتون على سبيل الإعارة هذا الموسم، لكن طُلب منه البقاء في أولد ترافورد.

يقال إن إيريك بيلي غير سعيد لأن أولي يفضل لعب هاري ماجواير نصف لائق بدلاً من منحه فرصة. في هذه الأثناء، ديوجو دالوت غير سعيد أيضًا لأنه لم يحصل على دقائق كافية تحت قيادته بعد إقناعه بالبقاء.

وفي الوقت نفسه، لم يكن إيان رايت سعيدًا بالاختيارات الأخيرة التي قام بها جونار سولشاير. وهو يعتقد أن لاعبي مانشستر يونايتد على مقاعد البدلاء يقدمون أكثر بكثير من اللاعبين الموجودين على أرض الملعب.

قال أسطورة أرسنال في تصريحات إلى صحيفة إعلامية «سمعت أن هاري ماجواير ليس لائقًا بدرجة كافية في الوقت الحالي لكنه لا يزال يلعب عندما يكون لديك إريك بايلي هناك. لديك دوني فان دي بيك. تكلفة جادون سانشو 70 مليون جنيه إسترليني، وأنا أعلم أنه ربما لم يكن لائقًا في بداية الموسم ولكن هذا اللاعب تم إحضاره لخلق الفرص واللعب في الجهة اليمنى، وهو الأمر الذي لا يعمل في أي مكان بالقرب من الجهة اليسرى بشكل فعال. لكنه لا يستطيع الحصول على فرصة للمشاركة».

أضاف «بول بوجبا لا يزال يمثل أعلى تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يمكنه الحصول على مباراة". "لذا تعتقد لنفسك،" ما الذي يحدث بحق الجحيم وإلى متى يمكن أن يستمر هذا؟».

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