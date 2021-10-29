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المصري يفرض عقوبة على عمرو مرعي بسبب تمرده

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المصري يفرض عقوبة على عمرو مرعي بسبب تمرده المصري يفرض عقوبة على عمرو مرعي بسبب تمرده

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قرر مسؤولي النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، توقيع غرامة مالية على عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب غيابه عن تدريبات الفريق. وقرر مسؤولو المصري توقيع غرامة مالية على عمرو مرعي، قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بعد رفضه الانتظام في معسكر الفريق المقام ببرج العرب .

وذلك بسبب عدم حصوله على باقي مقدم العقد الذي أبرمه مع مجلس إدارة النادي. وكان مجلس ادارة المصري، صرف في الساعات الماضية المستحقات المتأخرة للاعبين وهي 25٪؜ الخاصة بنسبة المشاركة من الموسم الماضي.

ومن جانبه بدأ الفريق البورسعيدي امس الجمعة، الاستعداد لخوض مباراة سموحة، المقرر لها بعد غد الاثنين، على الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، وكان المصري تعادل في الجولة الأولى مع غزل

المصرى اليوم

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