نجم توتنهام السابق يُحذر صلاح من الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

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حث مهاجم توتنهام هوتسبير السابق دارين بينت مهاجم ليفربول محمد صلاح على البقاء في الأنفيلد بدلاً من الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد. يعتقد بينت أن ليفربول حاليًا في وضع أفضل من كلا الفريقين الإسبان.

كان وضع عقد محمد صلاح مع الريدز نقطة نقاش رئيسية في الأسابيع الأخيرة. من المقرر أن ينتهي تعاقد النجم الدولي المصري الحالي مع ليفربول في صيف عام 2023.

أشارت التقارير إلى أن الريدز يحاولون الوصول إلى تمديد عقد مع صلاح لضمان بقائه في الأنفيلد. ولكن هناك اختلاف بين اللاعب والنادي بشأن الراتب الذي يُريد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا الحصول عليه وما يرغب ليفربول في تقديمه.

نتيجة لذلك، انتشرت شائعات كثيرة عن احتمال رحيل محمد صلاح عن آنفيلد في المستقبل القريب. يظل برشلونة وريال مدريد، اللذان ارتبطا بصلاح سابقًا ينتظران موقف اللاعب من تجديد تعاقده.

ومع ذلك، يعتقد مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز ومحلل كرة القدم السابق دارين بينت أن صلاح يجب أن يختار البقاء في ليفربول. حيث قال: «لا يوجد الكثير من الأماكن التي يمكنه الذهاب إليها. تنظر إلى برشلونة أو ريال مدريد؛ لا يوجد أي منهما في أي حالة مالية جيدة للتعاقد معه».

وأشار اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى أن ريال مدريد يبدو مستعدًا لبناء فريقه المستقبلي حول كيليان مبابي.

أضاف: «أعلم أنهم (ريال مدريد) قدموا عرضًا مجنونًا لكيليان مبابي، لكن يبدو أن هذا هو من هم مستعدون للحصول عليه. إنهم في طريقهم لإعادة البناء».

وأوضح بينت أيضًا أن لا «لوس بلانكوس» ولا «بلوجرانا» أكبر من ليفربول في هذا الوقت.

وأضاف بينت أنه إذا انتقل محمد صلاح، فعليه أن يبحث عن الأندية التي يمكن أن تفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال: «عندما تتحدث عن أكبر الأندية في العالم في الوقت الحالي، من حيث من يمكنه الاستمرار والفوز بدوري أبطال أوروبا، فسيكون اختيارك من بين ليفربول وتشيلسي وسيتي وباريس سان جيرمان وبايرن».

كان محمد صلاح قدم حالة ممتازة هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفًا وصنع خمسة في 12 مباراة فقط مع ليفربول. سجل الفرعون المصري مؤخرًا ثلاثة أهداف «هاتريك» حين فاز الريدز على مانشستر يونايتد 5-0 في أولد ترافورد.