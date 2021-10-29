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استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة كارلوس كيروش، على السفر إلى أنجولا 9 نوفمبر المقبل لمواجهة أنجولا يوم 12، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتعود بعثة منتخب مصر إلى الإسكندرية يوم 13 نوفمبر استعدادًا لمواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر في الجولة السادسة.

وأنهى مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إجراءات السفر بطائرة خاصة إلى أنجولا لمواجهتها يوم 12 نوفمبر في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على إقامة مباراة مصر والجابون، يوم 16 نوفمبر المقبل بدلا من 15 من الشهر ذاته، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قرر إقامة المباراة على استاد الجيش ببرج العرب، وطلب من الجهات الأمنية السماح خلالها بحضور 30 ألف مشجع.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إعلان قائمة الفراعنة بالكامل يوم 6 نوفمبر المقبل، بعد قمة الأهلي والزمالك في اليوم السابق، على أن ينطلق المعسكر يوم 7 من الشهر ذاته.



ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات على حساب أنجولا وليبيا (ذهابا وإيابا) وتعادل مع الجابون، في حين يحتل المنتخب الليبي المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويتأهل أول المجموعة للمرحلة النهائية من التصفيات، التي ستقام خلال شهر مارس 2022.