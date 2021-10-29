مواجهة محتملة بين الأهلي وأجيري.. نتائج المارد الأحمر أمام المدربين السابقين لمنتخب الفراعنة

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تُوج مونتيري المكسيكي بلقب دوري أبطال الكونكاكاف للمرة الخامسة في تاريخه بعدج تفوقه على مواطنه كلوب أفريقيا بهدف دون رد، ليضمن المشاركة في كأس العالم للأندية المفترض اقامتها في أبو ظبي العام المقبل.

وجاء تتويج مونتيري باللقب القاري بقيادة مديره الفني خافيير أجيري، والذي سبق له تدريب منتخب مصر في ولاية قصيرة وغير موفقة في عام 2019.

مواجهة محتملة للأهلي مُمثل مصر وقارة أفريقيا والمُتوج بأخر نسختين لدوري الأبطال أمام مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية بنسختها المقبلة سواء في الدور الأول ومنافسات الربع النهائي أو على تحديد المراكز في حالة وداع كل منهما منافسات المسابقة، وربما في المباراة النهائية إن فلح كل منهما في اجتياز عقبات منافسيهما، وسبق وأن تقابل الأهلي أمام أندية الكونكاكاف في 4 مناسبات سابقة بالبطولة العالمية.

عودة للمواجهة المحتملة بين الأهلي وأجيري الذي تولى تدريب منتخب مصر قبل عامين، حيث سبق وأن قابل المارد الأحمر عدة أندية تولى تدريبها مدراء فنيين سابقين لمنتخب الفراعنة، وهو ربما ما يتكرر في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

نستعرض نتائج الأهلي أمام مدربي منتخب مصر السابقين عقب الرحيل عن منصبهم مع الفراعنة، خلال العقود الثلاثة الماضية.

الهولندي رود كرول الذي تولى تدريب منتخب مصر في عام 1996 واجه الأهلي في 6 مناسبات بعد رحيله عن منصبه مع الفراعنة، وتلقى كرول 5 هزائم وحقق تعادلاً وحيدًا ولم يتذوق طعم الانتصار في مواجهة المارد الأحمر خلال ولايتيه للزمالك.

شوقي غريب واحد ممن واجهوا الأهلي عقب رحيله عن تدريب منتخب مصر في 2014، وتلقى غريب 3 هزائم في 3 مواجهات جمعته بالأهلي، حينما كان مديرًا فنيًا للانتاج الحربي.

حسن شحاتة أفضل من تولى قيادة منتخب مصر في الألفية الحالية وصاحب التتويجات الثلاثة التاريخية مع الفراعنة بكأس أمم أفريقيا، تقابل واجه لوجه أمام الأهلي في 3 مباريات بعد تنحيه عن منصبه مع المنتخب القومي، وحقق "المعلم" فوزًا وحيدًا على الأهلي بعد الرحيل عن منتخب مصر وذلك خلال ولايته للمقاولون العرب موسم 2014-2015 وتلقى خسارتين أمام ابناء التتش خلال توليه القيادة الفنية لكل من الزمالك وبتروجت.

محمود الجوهري جنرال الكرة المصرية وصاحب انجاز بلوغ منتخب مصر مونديال 1990 بإيطاليا واجه الأهلي 3 مرات بعد ولايته الأولى للفراعنة وربما حقق النتائج الأفضل من بين جميع من واجهوا القلعة الحمراء بعد مغادرة مهمتهم مع المنتخب القومي، فحقق انتصارين على الأهلي في الدوري والسوبر الأفريقي ونال خسارة وحيدة.