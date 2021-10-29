روني: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم .. ورونالدو يتحمل خسارة يونايتد أمام ليفربول

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أدان واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق الهزيمة المريرة لمانشستر يونايتد على يد ليفربول، عندما سقط بخمسة على أرضه على ملعب أولد ترافورد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحمل واين روني، في تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، المسؤولية الكاملة عن نجوم الفريق بقيادة كريستيانو رونالدو، دون التعرض لمدرب الفريق، جونار سولشاير، وعدم تحمل المسؤولية الكاملة.

واعتبر روني محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الأفضل في العالم، بعد وضعه على رأس قائمة الأفضل في الوقت الحالي، متفوقا على جميع منافسيه على مستوى جميع الأندية والدوريات في أوروبا.

وقال روني في تصريحاته: «مانشستر يونايتد لديه لاعبين كبار لكن الفارق يأتي في وجود محمد صلاح أفضل لاعب في العالم بين صفوف ليفربول، حتى ظهرت فجوة في الأداء بين الفريقين خلال المباراة، وهناك أزمات دفاعية كبيرة لا يمكننا وضعها على المدرب فقط- على حد قوله.

محمد صلاح يقدم أداء أكثر من رائع خلال مباريات هذا الموسم، مما دفع العديد من الخبراء والنقاد في كرة القدم العالمية لترشيحه للفوز بالكرة الذهبية 2021، وهي الجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول كل عام لأفضل لاعب في العالم.