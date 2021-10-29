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كارتيرون يقرر تعديل تدريب اليوم

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كارتيرون يقرر تعديل تدريب الزمالك اليوم كارتيرون يقرر تعديل تدريب اليوم

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبه في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء طلائع الجيش المرتقب في الدوري.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تقديم موعد تدريب الغد ليقام في الثالثة عصرا.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.

المصرى اليوم

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