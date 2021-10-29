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لاحديث يعلو بين جدران نادي الزمالك وخارجها سوي عن تمديد عقد المغربي اشرق بن شرقي لاعب وسط الفريق وابرز نجومه خلال الفترة الأخيرة، والذي يعد من العناصر والركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وينتهي عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل على ان يكون الرحيل في نهاية الموسم.

وتكثف اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من جهودها لاقناع اشرف بن شرقي بتمديد تعاقده موسمين جديدين مع وضع شرط جزائي في عقد بن شرقي قيمته مليوني دولار يسمح له بالرحيل عن الزمالك في أي وقت، فيما يتمسك اشرف بن شرقي بأن تكون قيمة الشرط الجزائي 400 الف دولار نظير احترافه الخارجي.

وقال الإعلامي سيف زاهر، في برنامجه الذي يقدمه على قناة اون تايم، ان اشرف بن شرقي بدأ يبدي مرونه في التجديد للزمالك وان موقفه بدأ يتغير بصورة كبيرة خلال الساعات القليلة المنقضية.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق «الجمعة» استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقررة «الاحد» ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات الدوري والذي يسعي الزمالك للفوز بنقاطها الثلاثة.