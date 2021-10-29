جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-10-2021 والقنوات الناقلة.. باريس سان جيرمان ضد ليل والأهلي ضد الهلال

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يتمن جدول مواعيد المباريات اليوم الجمعة 29-10-2021 لعب عدد من المبارات فى الدوري الإيطالي والدوري السعودي والدوري الألماني والدوري الإماراتي والدوري الفرنسي والدوري البرتغالي، وتقدم المصري اليوم بتقديم خدمة جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة يوميًا لمتابعيها.

تعبر مباراة أهم مباريات اليوم الجمعة هي مباراة باريس سان جيرمان وليل فى الدوري الفرنسي، وأيضًا يتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم مباراة الهلال والأهلي فى الدوري السعودي.

جدول مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

يشهد الدوري الفرنسي اليوم لعب مباراة واحدة بين فريق باريس سان جيرمان وليل كما يلي:

موعد مباراة باريس سان جيرمان × ليل – فى الساعة 9 مساءً.

جدول مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

يتضمن جدول مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم مباراة وحيدة وهي:

موعد مباراة طرابزون سبور × تشايكور ريزا سبور – فى الساعة 7 مساءً.

جدول مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

يتضمن جدول مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم مباراة وحيدة وهي:

موعد مباراة هوفنهايم × هيرتا برلين – فى الساعة 8.30 مساءً.

جدول مواعيد مباريات الدوري البرتغالي اليوم

يتضمن جدول مواعيد مباريات الدوري البرتغالي اليوم مباراة واحدة وهي:

موعد مباراة أروكا × تونديلا – فى الساعة 9.15 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

يتم لعب 3 مباريات اليوم فى الدوري السعودي كما يلي:

موعد مباراة الفتح × الفيصلي – فى الساعة 4.15 مساءً - تنقلها قناة الرياضية السعودية.

موعد مباراة الرائد × الباطن – فى الساعة 5.05 مساءً - تنقلها قناة الرياضية السعودية.

موعد مباراة الأهلي × الهلال – فى الساعة 6.15 مساءً - تنقلها قناة الرياضية السعودية.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

يشهد دوري المحترفين الإماراتي لعب 4 مباريات اليوم وهي:

موعد مباراة الظفرة × الوحدة – فى الساعة 4.15 مساءً.

موعد مباراة الإمارات × الوصل – فى الساعة 4.15 مساءً.

موعد مباراة شباب الأهلي دبي × العين – فى الساعة 6.30 مساءً.

موعد مباراة خورفكان × عجمان – فى الساعة 6.30 مساءً.

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