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رمضان السيد يرد على سامي قمصان: «ابقى عرفنا الأخطاء اللي ضيعت الدوري»

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رمضان السيد يرد على سامي قمصان: «ابقى عرفنا الأخطاء اللي ضيعت الدوري» رمضان السيد يرد على سامي قمصان: «ابقى عرفنا الأخطاء اللي ضيعت الدوري»

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قال رمضان السيد نجم الأهلي الأسبق، إنه راضٍ عن أداء الفريق الأحمر في لقاء الإسماعيلي بالدوري والفوز برباعية دون رد، خاصة التغيير التكتيكي الذي أجراه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

وأشار رمضان عبر تصريحات تليفزيونية إلى أنه لا يحب الانتقادات ويتمنى الأفضل للأهلي، ولكن كل ملاحظاته الفنية حاول موسيماني تعديلها في الفترة الماضية، وتحديدا في لقاء الإسماعيلي، خاصة تقارب الخطوط.
وأضاف: «كانت لدي ملاحظات بالفعل على مستوى الأهلي، خاصة في إدارة اللقاء والتغييرات من جانب موسيماني، ولكن تم تلافي أغلب هذه الأمور، وإن كان مستوى الإسماعيلي الهزيل ساهم في تسهيل اللقاء».
ورد رمضان السيد على تصريحات سامي قمصان مدرب الأهلي حول حزنه من انتقادات بعض قدامى القلعة الحمراء، مؤكدا أن قمصان خانه التوفيق في هذه التصريحات لأنه الأولى بأن يتحدث حول هذه الأخطاء الفنية التي أضاعت الدوري.

المصرى اليوم

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