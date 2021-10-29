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رابطة الأندية: الأهلى سيعود للعب مع المصري في بورسعيد ولا زيادة في عدد الجماهير

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رابطة الأندية: الأهلى سيعود للعب مع المصري في بورسعيد ولا زيادة في عدد الجماهير رابطة الأندية: الأهلى سيعود للعب مع المصري في بورسعيد ولا زيادة في عدد الجماهير

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قال العميد ثروت سويلم عضو رابطة أندية الدوري الممتاز، إنه متفاءل بالبداية القوية لبطولة الدوري.
وأشار سويلم عبر برنامج البريمو إلى أن شركة تذكرتي هي المسؤولة عن تسليم التذاكر إلى الجماهير ومسألة زيادة الأعداد ليست نقطة سلبية ولكنها ستكون محل نقاش لتكافئ الفرص بين جميع الأندية.
وأوضح أن الرابطة تعمل على زيادة عدد الجماهير عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا أنه لا توجد أي نية لزيادة عدد الجماهير في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم 5 نوفمبر المقبل بالدوري.
وأكد أن تشييد ملعب جديد في بورسعيد سيساهم في عودة المصري لخوض لقاءاته هناك أمام جميع فرق الدوري بما فيها الأهلي، موضحا أن إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي بالجولة الأولى للدوري فرض على الرابطة قيود في مسألة عودة هذه المباراة لاستاد الإسماعيلية، خاصة أن الأهلي لا يلعب هناك منذ سنوات.
وأضاف: «الأمور ستعود لطبيعتها مع مرور الوقت خلال المرحلة المقبلة، ومع نجاح هذا الموسم الحالي ستكون الأمور أفضل».

المصرى اليوم

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