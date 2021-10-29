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قال العميد ثروت سويلم عضو رابطة أندية الدوري الممتاز، إن قرار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية بإلغاء عقوبة لجنة التظلمات ضد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك بالإيقاف لمدة 8 مباريات لن يتم تنفيذه.

وأشار سويلم عبر برنامج البريمو إلى أنه سيتحدث في هذه النقطة ليس بوصفه عضوا للرابطة، ولكن بحكم خبراته كمدير سابق لاتحاد الكرة، وكعضو مجلس نواب، موضحا أن مركز التسوية والتحكيم يحتاج لإعادة صياغة ويكون تابع للدولة لتكون قراراته ملزمة للوسط الرياضي.

وأضاف: «اتحاد الكرة ملتزم بالتصعيد عبر درجات التقاضي وهي التظلمات ثم المحكمة الرياضية الدولية وبالتالي قرار مركز التسوية لن يتم تنفيذه وخاصة أن الرابطة ليس لها علاقة بالأمر الذي يحكمه اتحاد الكرة بشكل مباشر».