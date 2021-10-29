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أكد الإعلامي إسلام صادق، أن محمد بركات مدير المنتخب الوطني السابق مرشح بقوة لخلافة حسام غالي في عضوية شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، بعد ترشح غالي لعضوية مجلس الإدارة.

وقال صادق عبر برنامج البريمو، إن غالي سيستقيل من منصبه حال نجاحه في انتخابات النادي الأهلي، موضحا أن بركات يملك كفاءة إدارية وتعرض للظلم في تجربته مع المنتخب وستكون شركة الكرة بالقلعة الحمراء نقطة انطلاق مهمة في مشواره الإداري.

وفي سياق أخر أوضح صادق، أن أحمد ياسر ريان نجم ألتاي سبور التركي مرشح بقوة للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 11 و16 نوفمبر المقبل في تصفيات كأس العالم.