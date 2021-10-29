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مصطفى مراد فهمي: لم يفز سوى بالكونفيدرالية بعد رحيلي من «كاف»

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مصطفى مراد فهمي: الزمالك لم يفز سوى بالكونفيدرالية بعد رحيلي من «كاف» مصطفى مراد فهمي: لم يفز سوى بالكونفيدرالية بعد رحيلي من «كاف»

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أكد المهندس مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، أن انتمائه للنادي الأحمر، كان لا يؤثر علي عمله في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وقال مصطفى مراد فهمي في تصريحات تليفزيونية :«الأهلي في (القلب)، لكن كنت أفصل في عملي تماما في الاتحاد الأفربيقي بين انتمائي ومهام منصبي».

وأضاف :« ربح بطولاته الأفريقية أثناء وجودي كسكرتير عام للكاف»، مؤكدًا على أن الزمالك فاز بـ5 بطولات في أفريقيا وقتما كنت سكرتير الاتحاد الأفريقي».

وتابع : «الزمالك لم يربح أى بطولة أفريقية سوى الكونفدرالية بعد رحيلي من الكاف».

المصرى اليوم

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