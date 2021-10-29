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المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم

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المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم

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أصدر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، بيانًا رسميًا يعلن من خلاله إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

يعلن مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية عن أسفه البالغ لما بدر من مسئولي منطقة بورسعيد لكرة القدم، والذين قاموا أمس الخميس، بافتعال أزمة مع الجهاز الإداري لقطاع الناشئين والبراعم بالنادي المصري بإصرارهم على عدم إقامة مباراة براعم المصري ( الفئة العمرية 2009) مع نظيره فريق الرباط والأنوار وذلك بداعي عدم سداد إدارة النادي المصري لمستحقات منطقة بورسعيد لكرة القدم، رغم قيام إدارة النادي المصري بسداد جزء من تلك المستحقات من قبل، وكذلك لرفضهم التام لكافة المحاولات التي قام بها مجلس إدارة النادي المصري وكذلك مسئولي قطاع الناشئين بالنادي بقيادة الدكتور ميمي عبدالرازق المدير الفني للقطاع للوصول إلى أي حلول وهو الأمر الذي ترتب عليه عدم إصدار الكارنيهات الخاصة بالبراعم واعتبار الفريق مهزوما بهدفين مما قد يترك أثارًا سلبية في نفوس البراعم في تلك المرحلة العمرية التي يحتاجون خلالها للتعامل بطريقة تربوية سليمة من كافة المسئولين عن الرياضة وكرة القدم.

وأضاف البيان :«نظرًا لهذا السلوك غير المبرر من جانب مسئولي منطقة بورسعيد لكرة القدم والذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا التصرف الغير مفهوم من جانب مسئولي المنطقة والذين يبدو أنهم وجدوا في هذا الأمر وسيلة لتصفية حساباتهم الخاصة مع مسئولي النادي المصري في خطوة غير محسوبة على الإطلاق وهو الأمر الذي يثير البلبلة في الأوساط الجماهيرية في وقت تحتاج فيه الرياضة المصرية إلى إرساء الاستقرار، فإن مجلس إدارة النادي المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم وكذلك الانسحاب من كافة البطولات التي تنظمها المنطقة مع رفع الأمر للاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية داخل وخارج بورسعيد للحفاظ على حقوق النادي المصري الرمز الأكبر والأهم للكرة في بورسعيد والذي قامت على أكتاف أبناءه العظام منطقة بورسعيد لكرة القدم منذ إنشائها».

المصرى اليوم

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