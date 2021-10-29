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مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة

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مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة

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أكد المهندس مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أنه يعمل في النادي الأحمر بشكل تطوعي.

وقال مصطفى مراد فهمي في تصريحات تليفزيونية : «الخطيب، طلب مني العمل بشركة كرة القدم فوافقت على الفور»، مضيفًا:« رشحت عمرو شاهين كمدير تنفيذي لشركة الكرة نظرا لكفاءته».

وأوضح: «منافستي قائمة الخطيب، في الانتخابات الماضية لم تخلق أى ضغائن، فنحن جميعا في الأهلي أصدقاء ويهمنا أولا وأخيرا مصلحة النادي».

وأضاف :«القرارات الاستراتيجية لقطاع الكرة في الأهلي سيتم مناقشتها مع مجلس إدارة الأهلي»، مضيفًا :«سيكون هناك طرح لأسهم شركة الكرة بالأهلي في البورصة مستقبلا».

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