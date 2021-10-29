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مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة

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مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة

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أكد مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن حسام غالي، قدم اعتذرًا عن استمراره في شركة الكرة.

وقال مصطفى مراد فهمي في تصريحات تليفزيونية: «حسام غالي، اعتذر عن الاستمرار في شركة الكرة، بسبب ترشحه لانتخابات الأهلي، وقدرنا ذلك منه»، مضيفا : «هناك عدد من الأسماء المرشحة لخلافة غالي في شركة الكرة، ولكن لم نحسم خليفته حتى الأن».

من جانبه أكد أمير توفيق أنه سيتواجد معنا في الهيكل الإداري لشركة الكرة، مضيفا :«شركة الأهلي لكرة القدم تستهدف البطولات قبل الربح المالي».

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