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زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة»

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زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة» زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة»

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نشرت أمل فوزي زوجة أسامة هيكل وزير الإعلام رسالة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أكدت فيها تعرض صفحة أسامة هيكل لهاكر وحذرت متابعيه من استلام أي رسائل شخصية أو من الصفحة العامة.

وكتب أمل فوزي على صفحتها الشخصية بفيس بوك اعتذار عن بعض الأخبار التي تم تداولها عبر الصفحة، تحديدا خبر وفاة المستشار مرتضي منصور، الذي نفته تماما وأنه من وحي خيال الهاكر.

وتمنت زوجة أسامة هيكل وزير الإعلام السلامة وطول العمر للمستشار مرتضي منصور رئيس نادي .

المصرى اليوم

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