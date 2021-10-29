أخبار عاجلة

متعب: بكيت بحرقة في 3 مواقف -
بوسكيتس يحرز الهدف الثاني لبرشلونة في سيلتا فيجو -
موسكو: ضرب المهاجرين عى حدود كرواتيا يظهر «معايير حقوق الإنسان» في أوروبا -
8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل مصر -
استهداف منزل برلماني عراقي بقنبلة يدوية بسبب الانتخابات -
ضبط مدرس تحرش بطفلة 6 سنوات أثناء درس خصوصي في تونس -
أمريكا تسحب دبلوماسيييها غير الأساسيين من إثيوبيا -
أول دولة في العالم تفرض التطعيم الإجباري للأطفال ضد كورونا.. تعرف عليها -
محافظ أسوان: جهاز تنمية المشروعات يتبنى 939 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بإستثمارات 34.3 مليون جنيه -
بلماضى يختار 25 لاعبًا لمعسكر الجزائر إستعدادًا لمواجهتي جيبوتى وبوركينا فاسو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. كفيف كوسوفي: مساعدات ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

Print
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها .. كفيف كوسوفي: مساعدات ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها
شكر الملك وولي العهد على دعمهما المتواصل لشعبه

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

أكد المواطن الكوسوفي "يشاري"، وهو كفيف عمره 62 عامًا، أن ضمدت جراح الأسر والأيتام للشعب الكوسوفي بعطاءاتها التي لن ينساها عموم الشعب، لافتًا إلى أن مساعداتها لم تقتصر على كفالة الأيتام، بل أسهمت في إعادة الحياة إلى كوسوفو.

جاء ذلك في مقطع وثقته "سبق" في منزل الكفيف بالعاصمة بريشتينا، قدم خلاله الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على جهودهم المبذولة والمتواصلة في دعم ومساندة الشعب الكوسوفي.

وبيّن "يشاري" أنه فقد بصره منذ 16 عامًا، ويسكن بمسكنه الذي شيدته السعودية، وفي كل يوم وهو يدعو للسعودية، مبينًا أن ما قدم له أسهم في مساعدته على الرغم من الإعاقة التي يعانيها.

وقال "يشاري" في ختام حديثه لـ"سبق": "نثمن ونقدر مواقف السعودية، ونتمنى لها ولقيادتها التوفيق والتقدم"، مبديًا سعادته بزيارة "سبق" لنقل مشاعره تجاه السعودية ومواقفها الإنسانية التي لا تُنسى. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

الجيزة تزيل أسوار تحجب روية النيل بالبحر الأعظم (فيديو)

الجيزة تزيل أسوار تحجب روية النيل بالبحر الأعظم (فيديو)

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية