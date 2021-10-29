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لاحتواءه على إيحاءات خارجة .. بيومي فؤاد يعتذر عن إعلان في

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لاحتواءه على إيحاءات خارجة .. بيومي فؤاد يعتذر عن إعلان في السعودية لاحتواءه على إيحاءات خارجة .. بيومي فؤاد يعتذر عن إعلان في

لاقتراحات اماكن الخروج

وجه الفنان بيومي فؤاد اعتذاره إلى جمهوره بعد انتشار إعلان تجاري له تعرض بسببه خلال الساعات الماضية إلى جدل كبير وانتقادات لاحتواءه على بعض الجمل بها إيحاءات خارجة.

وكتب بيومي فؤاد عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قبل قليل: «مساء الخير .. في إعلان نزل لي في المملكة العربية يقال أنه مسئ .. أولاً كامل اعتذاري لكل اخوتي في المملكة.

ثانياً أرجو التوضيح بسوء التفاهم الذي حدث، أنا لم أقصد بما نشر أنه إعلان .. ولكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الأفيه على أن يحتفظوا به لأنفسهم كڤيديو شخصي وبالطبع لم أتخيل أنه سيستخدم لدعاية المطعم بأسمي وتفاجأت مثلكم تماما عند مشاهدتي للڤيديو«.

وتابع : «وبناء عليه أرفض رفض تام نسب هذا الإعلان لشخصي احتراما لكم ولكل جمهوري بالوطن العربي».

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، عبروا عن غضبهم من الجمل التي أوردها بيومي فؤاد في الإعلان التجاري لأحد المطاعم السعودية، رغم أنه لم يتجاوز 20 ثانية وانتقد تركي آل الشيخ الإعلان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر ووصفه بالمسئ.

المصرى اليوم

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