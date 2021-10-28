وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن السيارة الكهربائية المصرية ستكون موجودة بنهاية العام القادم، مؤكدا أنه جار العمل على الإنتهاء من تنفيذ المشروع في الموعد المحدد.

وأضاف هشام توفيق خلال لقاء له لبرنامج «كلمة السر» عبر فضائية «صدى البلد»، أنه جار تحديد حقوق العمال في الحديد والصلب بواسطة لجنة وبمجرد الانتهاء سوف يتم الصرف.

وأكد هشام توفيق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع ملفات قطاع الأعمال بشكل دوري، مؤكدا أنه دائما ما يقول “لو في أي حاجة واقفة ارجعلي على طول”.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى، أنه كان لا بد من تعديل مسار القطاع العام بسبب سوء الإدارة والعمالة الزائدة.