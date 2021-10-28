أرتيتا يمنح مارتينيلي قبلة الحياة في آرسنال

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استبعد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إمكانية رحيل البرازيلي جابرييل مارتينيلي على سبيل الإعارة في يناير.

وبحسب ما ورد كان مارتينيلي حريصًا على الحصول على فترة إعارة للنصف الثاني من الموسم من أجل الحصول على فرصة اللعب أساسيًا.

بدأ مارتينيلي أربع مباريات فقط مع آرسنال هذا الموسم، نصفها جاء في كأس الرابطة، وفشل في هز الشباك أو تقديم تمريرة حاسمة في أكثر من 300 دقيقة قضاها على أرض الملعب.

خسر البرازيلي مركزه لصالح لاعبين أمثال إميل سميث ر، وألكسندر لاكازيت، ونيكولاس بيبي، وبيير إيمريك أوباميانج، لكن ميكيل أرتيتا لا يزال يؤمن باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكان الشاب الخروج على سبيل الإعارة في فترة يناير، قال أرتيتا إن مثل هذا الاحتمال لم يخطر بباله مطلقًا.

وقال أرتيتا «لا أنا سعيد جدًا معه. نحن لا نفكر في أي شيء من هذا القبيل».

وتتعلق جماهير أرسنال، وكذلك البرازيليين، آمالًا كبيرة على جابرييل مارتينيلي. حتى أن أسطورة البرازيل رونالدينيو ذهب إلى حد مقارنة مارتينيلي برونالدو نازاريو، الذي يُعتبر أحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم.

ويسافر آرسنال لمواجهة ليستر سيتي يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي قبل استضافة واتفورد.

بعد بداية كارثية للموسم، تمكن آرسنال من الصعود إلى المركز العاشر ويتأخر بفارق ثلاث نقاط فقط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع.