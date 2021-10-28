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فرمان طلعت يوسف للاعبي الإسماعيلي بعد رباعية الأهلي

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فرمان طلعت يوسف للاعبي الإسماعيلي بعد رباعية الأهلي فرمان طلعت يوسف للاعبي الإسماعيلي بعد رباعية الأهلي

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قرر طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، دخول الفريق معسكرًا مغلقًا اعتبارًا من اليوم الخميس، حتى مباراة مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا الأحد المقبل، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار طلعت يوسف، من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، وذلك بعد الخسارة الثقيلة التي مني بها الفريق أمام النادي الأهلي.

وكان الإسماعيلي تعرض للخسارة أمام الأهلي برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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