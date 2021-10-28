حسان دياب يقاضي الدولة اللبنانية فيما يتعلق بتحقيق انفجار بيروت

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جي بي سي نيوز :- أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس الوزراء السابق، حسان دياب، رفع دعوى "مخاصمة" على الدولة اللبنانية، اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك بعد يوم من إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، مذكرة إحضار بحق دياب لاستجوابه.

ونقلت "رويترز" عن المحامي نزار صاغية، من جماعة المفكرة القانونية، قوله إنه "يتعين على بيطار وقف مقاضاة دياب بمجرد إخطاره بالدعوى".

وأضاف: "بإمكان بيطار مقاضاة آخرين في القضية".

وتم توجيه اتهامات لدياب بسبب انفجار المرفأ، ولم يحضر رئيس الحكومة السابق جلستي استجواب على الأقل حددهما بيطار، كما امتنع تقريبا كل كبار المسؤولين الذين سعى لاستجوابهم عن المثول أمامه.

المصدر: "رويترز"