الصحة والثقافة ينسقان لتوعية المواطنين بجائحة كورونا في شمال سيناء

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عقد اجتماع تنسيقى بين مديرية الصحة وفرع ثقافة شمال سيناء لتنفيذ استراتيجية عمل جديدة تهدف إلى توعية واعلام المواطنين بالمبادرات الرئاسية المقدمة والدور التوعوى لرفع الوعى الصحى والثقافى لتعزيز الصحة العامة للمواطنين.



وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة على توجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة واهتمام الدولة ووزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية والتوعية للمواطنين في ظل جائحة كورونا.



وأشار في لقائه مساء اليوم مع أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء إلى أن المنهج الصحى في جمهورية مصر العربية يقوم على بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة، وأن من أن أولويات استراتيجية الصحة في الجمهورية الجديدة أن الصحة العامة مسئولية وطنية بمساهمة الجميع، وأن جهود الدولة لتوفير الخدمات الصحية الشاملة لكل مواطن وفى مقدمتها التأمين الصحى والمبادرات الرئاسية المتنوعة ومواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة أوجه الرعاية الأساسية للمواطنين.



أوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أنه تم الاتفاق والتنسيق لاستراتيجية عمل جديدة تهدف إلى اعلام المواطنين وتوعيتهم بالمبادرات الرئاسية والدور التوعوى الذي تقوم به مديرية الصحة في شمال سيناء من أجل رفع الوعى الصحى والثقافى لتعزيز الصحة العامة للمواطنين، من خلال بروتوكولات عمل وتنسق مشترك مع الجهات المعنية، مشيرا إلى بروتوكولات العمل السابقة مع فرع ثقافة شمال سيناء وغيرها من الجهات للتوعية بلقاح كورونا وحث المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح لأهميته،. حيث أن الصحة العامة مسؤولية وطنية يجب أن يساهم فيها الجميع حرصا على سلامة المواطنين.