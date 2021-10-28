أخبار عاجلة

ديربي مانشستر: هدف تاريخي وتألق سيلفا يحافظان على النتائج الكارثية للشياطين الحمر. -
الاردنيون يقيمون صلاة استسقاء في جمع مساجد المملكة -
وزير الإعلام اللبناني يعلن أنه لن يقدم استقالته -
تدمير مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي -
"البيئة" تعيد تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة -
مسرح الرسم في مزاد الإبل بحفر الباطن يَلقى إشادة واسعة من الزوار -
جامعة عين شمس تتسلم جائزة اليونسكو «كونفوشيوس لمحو الأمية لعام 2021» -
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية -
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تعليم شمال سيناء تتابع انتظام الدراسة في الشيخ زويد

Print
تعليم شمال سيناء تتابع انتظام الدراسة في الشيخ زويد تعليم شمال سيناء تتابع انتظام الدراسة في الشيخ زويد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، بزيارة مفاجئة لمدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة بها والوقوف على احتياجاتها، وبدأت الجولة بزيارة إدارة الشيخ زويد التعليمية وكان في استقباله سلامة سالمان مدير الإدارة وأيمن أبوشقرة وكيل الإدارة، وناقش معهما بعض الموضوعات المتعلقة ببعض المدارس وسير العملية التعليمية بها، ثم تابع أعمال الصيانة بمدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات.


كما تابع وكيل الوزارة انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة الأحراش الرسمية للغات، واطمأن على انتظام العملية التعليمية وكانت نسبة الحضور بالمدرسة ٩٤%. ثم تابع مدرسة الشيخ زويد الرسمية للغات وتفقد قاعات رياض الأطفال وقاعات الفصول الدراسية المختلفة التى بلغت نسبة الحضور بها إلى ٩٥%، واستمع إلى متطلبات مديرى المدارس، وقام بوضع الحلول لمشكلة مخازن إدارة الشيخ زويد التعليمية وبعض المشكلات الأخرى.


كما التقى وكيل الوزارة بعدد من أولياء الأمور والاستماع إلى المشكلات التي تواجه أبنائهم، وتم إزالة الشكوى فورا. وقام وكيل الوزارة بتفقد العملية التعليمية بمدارس منطقة الجورة بإدارة الشيخ زويد التعليمية. حيث تفقد مدارس: الفارابى الابتدائية والفرابى الإعدادية والعوايضة الابتدائية والعوايضة الإعدادية، واطمأن على انتظام العملية التعليمية.

والتقى وكيل الوزارة بأهالى وشيوخ القبائل بمنطقة الجورة التابعة لإدارة الشيخ زويد التعليمية بحضور الشيخ عرفات خضر كبير مشايخ المنطقة. واستمع إلى متطلبات واحتياجات أهالى المنطقة من الناحيه التعليمية، وطمأنهم على تحقيق جميع مطالبهم في اطار حرص واهتمام الدولة الكامل بالعملية التعليمية والمستقبلية لدى أبناء سيناء، وكذا حرص الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالشيخ زويد بصفة خاصة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
من هو كوسكال بابا صاحب الصور الأكثر تداولا على السوشيال ميديا؟

من هو كوسكال بابا صاحب الصور الأكثر تداولا على السوشيال ميديا؟

الجيزة تزيل أسوار تحجب روية النيل بالبحر الأعظم (فيديو)

الجيزة تزيل أسوار تحجب روية النيل بالبحر الأعظم (فيديو)

بوركينا فاسو تشهد مقتل 10 إرهابيين خلال هجوم على موقع عسكري

بوركينا فاسو تشهد مقتل 10 إرهابيين خلال هجوم على موقع عسكري

تعرف على أحمد ياسين المنضم حديثًا لقائمة المنتخب الوطني

تعرف على أحمد ياسين المنضم حديثًا لقائمة المنتخب الوطني