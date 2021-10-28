تعليم شمال سيناء تتابع انتظام الدراسة في الشيخ زويد

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قام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، بزيارة مفاجئة لمدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة بها والوقوف على احتياجاتها، وبدأت الجولة بزيارة إدارة الشيخ زويد التعليمية وكان في استقباله سلامة سالمان مدير الإدارة وأيمن أبوشقرة وكيل الإدارة، وناقش معهما بعض الموضوعات المتعلقة ببعض المدارس وسير العملية التعليمية بها، ثم تابع أعمال الصيانة بمدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات.



كما تابع وكيل الوزارة انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة الأحراش الرسمية للغات، واطمأن على انتظام العملية التعليمية وكانت نسبة الحضور بالمدرسة ٩٤%. ثم تابع مدرسة الشيخ زويد الرسمية للغات وتفقد قاعات رياض الأطفال وقاعات الفصول الدراسية المختلفة التى بلغت نسبة الحضور بها إلى ٩٥%، واستمع إلى متطلبات مديرى المدارس، وقام بوضع الحلول لمشكلة مخازن إدارة الشيخ زويد التعليمية وبعض المشكلات الأخرى.



كما التقى وكيل الوزارة بعدد من أولياء الأمور والاستماع إلى المشكلات التي تواجه أبنائهم، وتم إزالة الشكوى فورا. وقام وكيل الوزارة بتفقد العملية التعليمية بمدارس منطقة الجورة بإدارة الشيخ زويد التعليمية. حيث تفقد مدارس: الفارابى الابتدائية والفرابى الإعدادية والعوايضة الابتدائية والعوايضة الإعدادية، واطمأن على انتظام العملية التعليمية.

والتقى وكيل الوزارة بأهالى وشيوخ القبائل بمنطقة الجورة التابعة لإدارة الشيخ زويد التعليمية بحضور الشيخ عرفات خضر كبير مشايخ المنطقة. واستمع إلى متطلبات واحتياجات أهالى المنطقة من الناحيه التعليمية، وطمأنهم على تحقيق جميع مطالبهم في اطار حرص واهتمام الدولة الكامل بالعملية التعليمية والمستقبلية لدى أبناء سيناء، وكذا حرص الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالشيخ زويد بصفة خاصة.