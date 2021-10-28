مستشفى عبد العزيز بمكة مركزًا تدريبيًا للزمالة السعودية في إصلاح الأسنان

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باعتماد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة 4 سنوات

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مستشفى الملك عبد العزيز، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، كمركز تدريبي مكتمل للزمالة السعودية في تخصص إصلاح الأسنان، لمدة أربع سنوات.

يأتي ذلك، ليضاف إلى التخصصات الطبية المشتركة المعتمدة سابقًا ويكون عدد البرامج المعتمدة ستة برامج طبية، تشتمل على "الجراحة العامة والباطنة والجلدية والأشعة وجراحة العظام وإصلاح الأسنان".

وعبّر المدير التنفيذي للخدمات الطبية، الدكتور محمد العتيبي، عن سعادته وسروره بهذا الاعتماد الطبي، مرجعًا هذا الإنجاز إلى توفيق الله -عز وجل- ثم لما تقدمه حكومة هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم كامل واهتمام بالغ للقطاعات الصحية بشكل عام ولمستشفى الملك عبد العزيز بمكة على وجه الخصوص.

وكذلك لما توليه وزارة الصحة من اهتمام دائم بكل القطاعات الصحية بالمملكة، مقدرًا في الوقت ذاته جهود المخلصين من أبناء هذه البلاد المباركة من الأطباء المؤهلين علميًا وعمليًا والذي يزخر بهم مركز الأسنان وفي مقدمتهم مدير المركز، الدكتور هيثم بدر، ومديرة برنامج إصلاح الأسنان، الدكتورة أريج نمنقاني.

وسأل الله -العلي القدير- أن ينفع بهذه الخطوة العلمية الطبية داخل هذا الصرح الطبي بأم القرى المسيرة الطبية في بلادنا المباركة، ويعزز بها مسيرة التطور والتقدم الطبي في مكة المكرمة.

وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى، عبد الله المحمادي، أن هذه الخطوة ستليها خطوات في اكتمال اعتماد بقية البرامج واعتماد برامج أخرى من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، سواءً برامج شهادة الاختصاص أو الزمالات الدقيقة.

ولفت إلى أن ذلك بدعم ومتابعة من المدير التنفيذي للمستشفى، الدكتور عاهد عقيل، بعد توفيق الله ثم بما تم توفيره من إمكانات بشرية وتجهيزات من قِبل وزارة الصحة وتجمع مكة المكرمة الصحي.