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"مستقبل الاستثمار" تشهد  انطلاقة "وادي الدمام" للصحة والتقنية الحيوية

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"الربيش": نسعى لتكون نموذجًا للابتكار في منطقة الشرق الأوسط

شهدت فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بالرياض تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية" تدشين شركة وادي الدمام المملوكة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

جاء ذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ورئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، الرئيس التنفيذي لشركة وادي الدمام الدكتور عبدالرحمن العليان.

وذكر الدكتور الربيش أن هذا المشروع الوطني الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات سيُسهم في دخول المملكة إلى المعرفة، الذي يُعنى بتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية من خلال تحويلها إلى ابتكارات؛ خصوصًا أن "وادي الدمام" تسعى لتكون نموذجًا للابتكار في التقنية الحيوية والصحة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الربيش أن هذا المشروع الكبير، يحمل بذور النجاح منذ اللحظة الأولى لتأسيسه، أبرزها موقعه المميز، في المنطقة الشرقية، هذه المنطقة التي تمثل أرض الصناعات والتجارة والبترول، والتي شهدت ولا تزال، طفرة نوعية في كل مجالات التنمية والاقتصاد، حتى أصبحت أرضًا خصبة تحفز على الاستثمار وبيئة جاذبة لرؤوس الأموال والعقول والخبرات.

فيما يأمل الدكتور العليان أن يحقق هذا المشروع أهدافه؛ ليكون موطن جذب للحالمين من العلماء والمستثمرين في مجال الصحة والتقنية الحيوية، خصوصًا مع مجلس الإدارة المكون من نخبة من القيادات والخبرات المتنوعة في المملكة، لنُسهم في تأسيس شركات ناشئة ومشروعات هادفة واستثمارات مميزة، تخدم مجتمعنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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