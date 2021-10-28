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يبدو أن الانتقالات الشتوية القادمة ستشهد صفقة كبيرة بعنوان مصطفى محمد والأهلي وذلك بعدما أفصحت صحيفة ajansspor عن تفاصيل جديدة حول الدولي المصري.

وبحسب التقرير، فإن الإدارة التركية تقود خلال الفترة الحالية محادثات مع النادي الأهلي الذي أبدى رغبته في الحصول على خدمات المهاجم صاحب الـ23 عاما.

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وحسمت إدارة جالاتا سراي أمرها بإنهاء صفقة شراء مصطفى محمد من نادي الزمالك والبحث عن تسويقه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويمتلك النادي التركي عرضيًا من فريق بوردو الفرنسي للحصول على خدمات اللاعب بعدما فشل الانتقال في الصيف بجانب المحدثات المبدئية مع المارد الأحمر في الفترة الأخيرة.

وقررت إدارة جالاتا سراي رصد مبلغ 10 مليون يورو للاستغناء عن المهاجم الدولي وهو ما قد يهدد استمرار المفاوضات مع الأهلي نظرًا للقيمة المالية المرتفعة.

ويعيش مصطفى محمد فترات غير جيدة في الملاعب التركية بسبب الغياب عن التشكيل الأساسي لفريقه والانتقاد المستمر من مدربه فاتح تريم.

وانتقد تريم إضاعة مصطفى محمد لركلة جزاء خلال المواجهة الأخيرة أمام بشكتاش قائلًا: «لدينا لاعب مسؤول عن تسديد ركلات جزاء وهو سيكالداو، ومصطفى محمد تجاوزه وأمسك الكرة عقب احتساب ركلة الجزاء وقال إنه سيسددها».

وطالبه بعدم تكرار ذلك مرة أخرى، خاصة وأن ركلة الجزاء كانت حاسمة نظرًا لتوقيتها المتأخر في المباراة وخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف.

جالاتا سراي والأهلي

ودائمًا ما تشهد العلاقة بين جالاتا سراي والأهلي مفاوضات مستمرة حول الحصول على خدمات لاعبي الفريقين خاصة نجوم الأخير وفي مقدمتهم آليو ديانج.

ويسهل التواصل بين إدارة الناديين الحديث حول الصفقات المقترحة وهو ما فتح الباب أمام إمكانية انتقال مصطفى محمد إلى النادي الأهلي.

مصطفى محمد يمسك بالكرة لتسديد ركلة الجزاء - صورة أرشيفية

وفي حالة إتمام التفاوض سيكون المحترف المصري هو قلب الهجوم الثالث في القائمة الحمراء في ظل وجود محمد شريف وحسام حسن القادم من سموحة.

وتمكن مصطفى محمد من تحقيق انطلاقة رائعة رفقة جالاتا سراي في الموسم الماضي حيث شارك 17 مباراة وسجل 9 أهداف، فيما خاض 15 مباراة خلال الموسم الحالي مسجلًا 3 أهداف.