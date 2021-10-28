«المصري اليوم» تنشر حيثيات الحكم القضائى بإعادة الشمرلى وهويدا إلى سباق انتخابات الطائرة

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أصدر المستشار محمد عبدالنبى رئيس اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى، وعضوية المستشارين حسن أبوالوفا محمد وعلاء الدين كمال ابراهيم، أسباب ومنطوق القرار في الشق العاجل من المنازعة التحكيمية رقم 45 لسنة 5 ق لعام 2021.

وبعد الاطلاع على الأسباب وسماع أقوال الدفاع، قررت اللجنة الاستشارية بصفة مستعجلة:

أولا: بقبول المنازعة التحكيمية شكلا، ثانياً: وفى الشق العاجل من المنازعة. التحكيمية بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للإتحاد المصرى للكرة الطائرة رقم 31 طارئ بتاريخ 6 أكتوبر 2021، فيما تضمنه من رفض واستبعاد المحتكم الأول شريف حمدى محمد الشمرلى، من الترشح على منصب رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، وكذلك وقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للإتحاد المصرى للكرة الطائرة رقم 31 طارئ بتاريخ 6 اكتوبر 2021 فيما تضمنه من رفض واستبعاد المحتكمة الثانية هويدا لطفى مندى من الترشح على منصب أمين صندوق الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، وما يترتب على ذلك من آثار، تخصها إدراج أسم كل محتكم بقائمة المرشحين للمنصبين سالفة الذكر، وذلك لانتخابات الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، عن الدورة الحالية المحدد لانعقادها يوم 5 نوفمبر 2021، وذلك بصفة مؤقتة لحين الفصل في الشق الموضوعى من تلك المنازعة .

ثالثا: بإحالة الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية إلى هيئة التحكيم الموضوعى عقب تشكيلها .

كما قررت اللجنة الاستشارية أن القرار الصادر في الشق العاجل من المنازعة التحكيمية من اللجنة الاستشارية لا يطعن عليه بالاستئناف منفردا، أو من يقرر باستئنافه منفردا وإيقاف تنفيذ القرار الصادر بصفة مستعجلة، لحين الفصل في الاستئناف المزعوم، فهى إجراءات من عندياته غير قائمة على سند صحيح من الواقع، والقانون واللوائح، والقول بغير ذلك يفرغ علة النص من محتواه، ومفاد ذلك عدم جواز الاستئناف، وأن التقرير به بقصد التحايل المتعمد لتعطيل تنفيذ قرارات اللجنة الاستشارية في الشق العاجل .