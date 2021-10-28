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الصحة العالمية وشركاؤها يسعون لجمع 23.4 مليار دولار لصندوق جديد لمكافحة كورونا

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الصحة العالمية وشركاؤها يسعون لجمع 23.4 مليار دولار لصندوق جديد لمكافحة كورونا الصحة العالمية وشركاؤها يسعون لجمع 23.4 مليار دولار لصندوق جديد لمكافحة كورونا

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ناشدت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى اليوم الخميس زعماء أكبر 20 في العالم (مجموعة العشرين) تمويل خطة بقيمة 23.4 مليار دولار لمساعدة البلدان الأكثر فقرا على الحصول على لقاحات وأدوية كوفيد-19 وإجراء الاختبارات في العام المقبل.

وتحدد الخطة الطموحة ملامح الاستراتيجية المعروفة باسم «مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19» حتى سبتمبر أيلول 2022، ويُتوقع أن تشمل استخدام حبوب تجريبية مضادة للفيروس تؤخذ عن طريق الفم من إنتاج شركة الأدوية ميرك اند كو لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة.

وقالت الخطة التي توافقت مع مسودة اطلعت عليها رويترز في وقت سابق هذا الشهر إنه إذا وافقت السلطات التنظيمية على استخدام هذه الحبوب التجريبية، فقد تصل التكلفة إلى 10 دولارات للشخص الواحد.

وقال كارل بيلدت، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية لدى المبادرة، في إحاطة تمهيدية قبل مؤتمر صحفي للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس «الطلب يستهدف (الحصول على) 23.4 مليار دولار. هذا مبلغ معقول من المال، لكن إذا قارنته بالضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي أيضا جراء الجائحة، فإنه ليس مبلغا كبيرا بهذا القدر».

وأقر بيلدت، رئيس وزراء السويد السابق، بأن المبادرة تواجه صعوبات للحصول على هذا التمويل، مشيرا إلى أن النرويج وجنوب أفريقيا تشاركان في قيادة جهود جمع الأموال.

وقال «لذلك نتوقع استجابة قوية من (مجموعة العشرين) في الاجتماع المقرر في روما في نهاية الأسبوع».

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