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محافظ هيئة الصناعات العسكرية يلتقي كبرى شركات الدفاع والأمن بالعالم

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على هامش النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض

محافظ هيئة الصناعات العسكرية يلتقي كبرى شركات الدفاع والأمن بالعالم

التقى محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، بعدد من الرؤساء التنفيذيين والقياديين لكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية.

جاء ذلك على هامش النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض من الفترة 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية"، وبمشاركة عدد من المدراء التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار العالميين.

وجرى خلال اللقاء الذي شمل عدداً من الشركات الدولية؛ ومنها شركة تاليس الفرنسية، وبوينج للدفاع والفضاء والأمن الأمريكية، وشركة جنرال داينمكس الأمريكية، وشركة ليوناردو الإيطالية، وشركة لوكهيد مارتن الأمريكية، استعراض التوجهات الاستراتيجية في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وبيئته الاستثمارية التي تشهد حراكاً غير مسبوق على صعيد تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، في ضوء مستهدفات رؤية 2030 بتوطين الصناعات العسكرية في المملكة.

وأشار المهندس العوهلي في لقائه بهذه الشركات إلى الفرص النوعية والإمكانات الكبيرة والدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، منوهاً إلى أهمية فتح مكاتب رئيسية في المملكة لهذه الشركات لتعزيز التعاون في القطاع الصناعي والمساهمة في نقل التقنية وخلق الفرص الوظيفية، وتعظيم تواجدها في المملكة للاستفادة من ميزة سهولة الوصول إلى منظومة المستفيدين والفاعلين في القطاع، لاسيما في ظل وجود أطر تنظيمية للاستثمار تدعم المستثمر طالما أنه سيكون شريكاً للمملكة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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