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كم تكلف إقالة كومان من تدريب برشلونة؟

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كم تكلف إقالة كومان من تدريب برشلونة؟ كم تكلف إقالة كومان من تدريب برشلونة؟

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احتل برشلونة عناوين الصحف عندما أقال رونالد كومان عقب خسارة العملاق الكتالوني 1-0 أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني يوم الأربعاء، حيث احتل العملاق الكتالوني المركز التاسع في جدول الليجا برصيد 15 نقطة من 10 مباريات.

كومان، الذي كان لاعبًا أسطوريًا لبرشلونة، عانى في المقعد الإداري الساخن في النادي والآن تبحث الإدارة عن مدرب بديل له لقيادة البلوجرانا خلال الفترة القادمة.

وأفادت صحيفة «الباييس»، أن قرار إقالة رونالد كومان جعل برشلونة يقوم بإنفاق 12 مليون يورو لإعفاء المدرب الهولندي من منصبه الفني، وهو ما يجعل النادي قد يتأثر ماليًا خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وسيتولى سيرجي بارجوان تدريب الفريق ربما لمدة 3 مباريات فقط لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد.

ويكثف مسؤولو برشلونة حالياً من مفاوضاتهم مع نجم الفريق السابق تشافي هيرنانديز من أجل تولي المسؤولية الفنية للبارسا في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن برشلونة فاز في ثلاث مباريات فقط من آخر 10 مباريات في جميع المسابقات. سيكون من الممتع أن نرى أداءهم بعد إقالة رونالد كومان، حيث سيلعب الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس يوم السبت المُقبل، في إطار مُنافسات الليجا.

المصرى اليوم

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