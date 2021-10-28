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بـ«أوبريت التي في خاطرى» ..«تعليم الإسكندرية» تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)

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بـ«أوبريت مصر التي في خاطرى» ..«تعليم الإسكندرية» تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور) بـ«أوبريت التي في خاطرى» ..«تعليم الإسكندرية» تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)

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بأوبريت صوت بلادي ومصر التي في خاطرى، شَهِد الدكتور محمد سعد محمد ،وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، اليوم الخميس، احتفالات إدارة المنتزه بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات شهر أكتوبر وأمجاده، بكلية النصر فيكتوريا، وذلك بحضور شريف فتحي مدير عام الإدارة،وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وبدأت مراسم الحفل، بتلاوة السلام الوطني والقرآن الكريم، وشملت الفقرات أغنيات وطنية من كورال إدارة المنتزه وأغنيات «باسم الله الله أكبر»، و«عسكري أبوبندقية»، و«هنحب مين غيرها»، و«حلوة بلادي»، و«الله عليكي يا » و«مصر التي في خاطري»، وعروض مسرحية وأوبريت صوت بلادي، وفولكلور سيناوي، وتعيشي يا بلدي، والنسر فوق العلم وتزيَّن الطلاب بعلم مصر، وشارك في فقرات الحفل عديد من أطفال الروضات والمدارس وبعض المدارس العسكرية.

وأكّد مدير المديرية أن إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر واجب قومي ووطني حيث تم فيه استرداد عزة وكرامة الأرض المصرية، وأثبتت للعالم أجمع بسالة الجندي المصري وقدراته القتالية وعزيمته في الفداء والتضحية، ولذلك غيَّرت حرب أكتوبر المعايير العسكرية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأشار في كلمة مقتضبة عن دور الشهداء وتضحياتهم وفدائية لتحرير أرض الوطن ويجب علينا تخليد ذكراهم اعترافًـا بفضلهم وتقديرًا لما قدموه، ولذلك دشَنت مديرية تعليم الاسكندرية مبادرة (مدرستي باسم شهيد) والتي يتسابق فيها الطلاب ببحث أو ألبوم صور أو فيلم تسجيلي عن شهيد.

وعلى هامش الاحتفالات تم افتتاح معرض «سفراء الخير 2»، بإدارة المنتزه للطلاب غير القادرين، لتوفير أدوات مدرسية وملابس وأحذية تم تجهيزه بالتعاون مع بعض الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني .

بـ"أوبريت مصر التى في خاطرى" .."تعليم الإسكندرية" تحتفل بانتصارات اكتوبر المجيد (صور)
بـ"أوبريت مصر التى في خاطرى" .."تعليم الإسكندرية" تحتفل بانتصارات اكتوبر المجيد (صور)
بـ"أوبريت مصر التى في خاطرى" .."تعليم الإسكندرية" تحتفل بانتصارات اكتوبر المجيد (صور)
بـ"أوبريت مصر التى في خاطرى" .."تعليم الإسكندرية" تحتفل بانتصارات اكتوبر المجيد (صور)
بـ"أوبريت مصر التى في خاطرى" .."تعليم الإسكندرية" تحتفل بانتصارات اكتوبر المجيد (صور)
بـ"أوبريت مصر التى في خاطرى" .."تعليم الإسكندرية" تحتفل بانتصارات اكتوبر المجيد (صور)

المصرى اليوم

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