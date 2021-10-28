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مجلس بنها يكرم الفائزين بجائزة للتميز الحكومي (صور)

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مجلس بنها يكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي (صور) مجلس بنها يكرم الفائزين بجائزة للتميز الحكومي (صور)

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كرم مجلس جامعة بنها في اجتماعه، برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، الخميس، الفائزين ضمن المراكز العشر الأوائل بجائزة للتميز الحكومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

ووجه رئيس جامعة بنها نيابة عن مجلس جامعة بنها التهنئة والشكر للمشاركين في الجائزة على تميُزهم الذي سيُسهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجامعة لخلق جهاز إداري كفء وفعال.

وأشار «سوسه»، إلى أن التقدم لجائزة التميز الحكومي يعمل على تطوير الأداء المؤسسي ونشر ثقافة منظومة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الإبداع والابتكار وروح التنافس وجودة الأداء بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وخلال المجلس تم تكريم الفائزين بجائزة الإبتكار والإبداع المؤسسي ضمن المراكز العشر الأوائل بجائزة مصر للتميز الحكومي عن فكرة تطبيق «نظام آنى لإدارة وتتبع أسطول المركبات بجامعة بنها»، فريق الفكرة الدكتور اسلام الشعراوى المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، والدكتور شادى يحيي المشد نائب المدير التنفيذى للمعلومات، والمهندس حسين سيد حسين منصور مهندس تطوير بالبوابة الإلكترونية بالجامعة وبشير عبدالباسط سالمان من إدارة السيارات، كما تكريم الدكتور مصبح عبدالله مصطفي الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة لحصوله على جائزة أفضل مدير عام ضمن المراكز العشر الأوائل، ومحمد محمود فهمى حلاوة مدير عام المكتبات بالجامعة لحصوله جائزة أفضل مدير إدارة ضمن المراكز العشر الأوائل.

من ناحية أخرى كرم مجلس الجامعة كل من: ارانيا معتز عيسى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر»، وإنجى يوسف صدقى منسق الجامعة لدى جائزة مصر للتميز الحكومي.

مجلس بنها يكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي
مجلس بنها يكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي
مجلس بنها يكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي
مجلس بنها يكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي
مجلس بنها يكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي
مجلس بنها يكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي
مجلس بنها يكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي

المصرى اليوم

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