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بـ«العلامة الكاملة».. هشام حطب رئيسا لاتحاد الفروسية

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بـ«العلامة الكاملة».. هشام حطب رئيسا لاتحاد الفروسية بـ«العلامة الكاملة».. هشام حطب رئيسا لاتحاد الفروسية

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فاز المهندس هشام حطب برئاسة اتحاد الفروسية في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس في مقر اتحاد الفروسية بمقر الاتحادات بإستاد القاهرة بعد الحصول على 10 أصوات من إجمالي 10 أصوات الحضور في إنتخابات اليوم. وتتكون الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية من 11 هيئة حيث حضر الجمعية العمومية اليوم 10 هيئات ولم يحضر نادي MVB.

وأسفرت نتيجة الإنتخابات عن فوز المهندس هشام حطب بمنصب الرئيس وفي منصب العضوية كلا من العقيد أحمد محمد نبيل بالحصول على 10 أصوات، والسيدة سحر طلعت مصطفى بالحصول على 10 أصوات، والدكتور محمد محمد تقي بالحصول على 10 أصوات، والسيدة حورية فرغلي على عدد 9 أصوات، والأستاذ ميريت فيكتور على 10 أصوات، ووالسيدة منال محمد وحيد على 9 أصوات.

المصرى اليوم

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