رابطة الأندية الإنجليزية تعتزم تخفيف قيود كورونا في مباريات البريميرليج

★ ★ ★ ★ ★

تعتزم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا المفروضة على الأندية، عندما تصل نسبة اللاعبين الحاصلين على الجرعة الكاملة من اللقاح إلى 85%، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الالمانية .وأعلن اتحاد الكرة الإنجليزي الاسبوع الماضي أن 68% من اللاعبين حصلوا على الجرعة الكاملة من اللقاح، فيما حصل 81% على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وجرى إبلاغ أطباء الأندية بشأن تخفيف القيود خلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي، لكن الإرشادات المستقبلة ستعتمد على الزيادة المحتملة في حالات الإصابة بالعدوى خلال فصل الشتاء.

وجرت مناقشة مسألة حصول اللاعبين المحترفين على لقاح كورونا بشكل مطول، حيث فضل العديد من لاعبي المنتخب الإنجليزي عدم مناقشة موقفهم من اللقاح في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأظهرت أحدث إحصائيات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن 19% من اللاعبين لم يحصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، للوصول بمعدل التطعيم بين اللاعبين لنفس معدل التطعيم على المستوى الوطني للفئة بين 18 و39 عاما.

وجرى تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا الاسبوع الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تم تسجيل 6 حالات جديدة في الأسبوع السابق .