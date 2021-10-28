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استعراض رخصة سير المركبات عبر توكلنا
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السبت 06 نوفمبر 2021 03:54 مساءً
خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة شفاء
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السبت 06 نوفمبر 2021 03:53 مساءً
مهرجان الملك عبدالعزيز: للنساء الحق في التسجيل في منافسات "مزاين الإبل"
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السبت 06 نوفمبر 2021 03:53 مساءً
شاهد.. "تعليم القريات" يعالج التشوه البصري بمبادرة "بأيدينا"
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السبت 06 نوفمبر 2021 03:53 مساءً
الكويت تُدين وتستنكر استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين
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السبت 06 نوفمبر 2021 03:53 مساءً
عالم نفس: منع النساء من الزواج حتى يجتزن اختبار فهم الرجل
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السبت 06 نوفمبر 2021 03:53 مساءً
"روبوت التطهير الذكي" في المسجد النبوي.. انطلاقة نحو عالم التقنية
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السبت 06 نوفمبر 2021 03:53 مساءً
ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في مناطق القصيم والحدود الشمالية وجازان
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السبت 06 نوفمبر 2021 03:53 مساءً
"التحالف" يؤكد تدمير 14 من الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي والقضاء على 157 عنصرًا إرهابيًّا
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السبت 06 نوفمبر 2021 03:53 مساءً
تحضيرًا لمواجهة أستراليا.. الأخضر يصل سيدني
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السبت 06 نوفمبر 2021 03:53 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
دول جوار أفغانستان: ندعو لتشكيل حكومة شاملة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 28 أكتوبر 2021 02:03 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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