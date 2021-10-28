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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن هوية جديدة مثيرة وجريئة للعلامة التجارية لكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023، وهي علامة تجارية تتضمن نهجا واضحا جديدا ومفعما بالحيوية يهدف إلى توحيد كل من في المعمورة وإلهامهم من خلال قوة كأس العالم للسيدات FIFA وكرة القدم النسائية.

تجمع هوية العلامة التجارية وشعارها بين المناظر الطبيعية المحلية الخلابة والألوان الزاهية للدولتين المضيفتين للبطولة، وتشييد منصة من الغابات المطيرة والتربة المختلفة والجبال والمدن والمياه في الدولتين، ويمثل التصميم الشعاعي الذي يضم 32 مربعًا ملونًا جزءًا بارزًا من التصميم- يُرمز به إلى الاحتفال بالتوسع الجديد الذي يشمل 32 دولة مشاركة، كما أنه أمر شائع في الثقافتين الأسترالية والنيوزيلندية الأصليتين- ولا يدل هذا الشعار على اجتماع أفضل المنتخبات في العالم فقط، بل يرمز أيضًا إلى روح وقيم البلدتين المضيفتين اللتين ستُضيئان العالم مرة أخرى بكرة القدم المعششة في جوهرهما.

قال الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، السيدة فاطمة سامورة في معرض حديثها عن الهوية الجديدة لكأس العالم للسيدات 2023: «لا تزال كرة القدم النسائية تشق طريقها نحو النمو، وما هذا الشعار الجديد (Beyond Greatness) إلا تجسيد للمكانة التي يصبو الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تصل إليها كرة القدم النسائية في قلوب وعقول مشجعي كرة القدم في العالم قاطبة، وترمز هوية هذه العلامة التجارية الجديدة بشكل جذاب لتوسع البطولة من 24 إلى 32 منتخبا، كما تُبرز ألوان المنتخبات الوطنية التي ستشارك في المنافسة النهائية لكرة القدم النسائية، فياله من حدث تاقت قلوبنا لموعد انطلاقه».

هذا، وكان أول ظهور لهذه العلامة التجارية في عرض مباشر شارك فيه كبير مسؤولي كرة القدم للسيدات بالاتحاد الدولي لكرة القدم واللاعبة النيوزيلندية السابقة ساراي بارمان والمهاجمة الأسترالية كياه سيمون، إضافة لمهاجمة منتخب نيوزيلندا هانا ويلكينسون، وناقش الضيوف خلال العرض الذي تم بثه على قناتي Optus Sport الأسترالية وSky TV النيوزيلندية المعنى الكامن وراء شعار البطولة الطموح والديناميكي في إظهار العلامة التجارية الجديدة التي تتضمن أنماطًا فريدة من نوعها والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع فنانين محليين من السكان الأصليين.

وتحدث ساراي بارمان خلال العرض عن الرؤية الكامنة وراء العلامة التجارية قائلة: «إن الغرض الأساسي من كأس العالم للسيدات FIFA هو إبراز المواهب النسائية، إذ سيتم عرض كل ما نحاول تحقيقه للسيدات في مجال كرة القدم وللنساء في المجتمع للعالم أجمع من أستراليا ونيوزيلندا»

وأضافت قائلة: «إنها حركة نريد أن يكون الجميع جزءًا منها، وستشاهدون عروضا رائعة لأفضل الرياضيات في العالم، وبلدتين جميلتين، وثقافتين مذهلتين، سيكون حدثا فريدا من نوعه مثل هذا الشعار، فهو مختلف عن كل ما رأيته من قبل، فتأمل في خباياه!»

بالإضافة إلى الصور الدرامية، فقد تم الكشف عن هوية صوتية مخصصة للبطولة بعنوان Unity، أنشأها الموسيقار والمنتج الإلكتروني الشهير كيلي لي أوينز الذي ظهر ضيفًا خاصًا خلال البث وقال بأنه استوحى الموسيقى من نفس المُثُل والقيم التي أدت إلى إنشاء هذا الشعار الرسمي Beyond Greatness™️

وأشار الرئيس التنفيذي لكأس العالم للسيدات 2023 بالاتحاد الدولي لكرة القدم السيد ديف بيتشي إلى أن إطلاق العلامة التجارية يمثل علامة فارقة في الاستعدادات للبطولة بقوله: «يعد الكشف عن هذه العلامة التجارية الديناميكية والمبتكرة علامة فارقة في الرحلة نحو 2023 بالنسبة للبلدين المضيفين، ونحن فخورون جدا برؤية الثقافتان الماورية والأسترالية الأصيلتين وهما تلعبان دورًا رئيسيًا في إنشاء هذه العلامة التجارية العالمية القوية والفريدة من نوعها، ونحن نؤمن بأنها رمز مناسب لتطلعاتنا بتقديم بطولة لا تأخذ فقط اللاعبين والمشجعين إلى ما بعد العظمة، ولكنها ستواصل الزخم الجاري والمذهل في نمو الرياضة النسائية والمساواة بين الجنسين.

وأضاف: «يتطلع الأستراليون والنيوزيلنديون إلى توسيع نطاق ضيافتهم الشهيرة»واللطيفة«لنا لجميع الزائرين من أجل الاحتفال بأكبر حدث رياضي نسائي في العالم في بلدتينا الجميلتين».

وستشهد بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023 تنافس أفضل لاعبات العالم للفوز بأكبر جائزة في كرة القدم للسيدات في الفترة الممتدة بين 20 يوليو و20 أغسطس سنة 2023، وسيضم الشكل الموسع للمنافسة 32 منتخبا وطنيا لأول مرة في تاريخ البطولة كما هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولتين لمثل هذا الحدث.

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