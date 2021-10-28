أخبار عاجلة

"البرهان" بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة -
غدًا في الدوحة .. الأخضـر يواجه قطـر في ثاني مباريات البطولة الدولية -
"التجارة": ضبط ومصادرة 5 أطنان من الإسفنج المستعمل وغير الصالح للاستخدام بمستودع في مكة المكرمة -
أمين حائل يتناقش مع "بلدي الشملي" حول الموضوعات التي تخص شأن المحافظة -
استعدادًا لليوم العالمى للتطوع  .."الفيصلية النسوية" بجدة تطلق جائزة لتعزيز العمل التطوعي -
نجران.. 17 فرصة عمل للسعوديين بالمكتبات وبيع القرطاسية وخدمات الطالب -
"الكلية التقنية الرقمية" للبنات بجدة تطلق حملة "حياة بلا تدخين" -
"البنتاجون": "مُسيَّرات" إيرانية نفَّذت تحليقًا غير آمن ضد حاملة طائرات أمريكية بالخليج -
الاتفاق ينهي تحضيراته للتعاون .. وعودة حامد ومحنشي للتدريبات -
المملكة تقدِّم مشاريع ضخمة لاستقبال السيَّاح من دول العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقرير سري للبنك الدولي يكشف إخفاء "المركزي" اللبناني عجزاً مالياً قدره 4.7 مليار دولار

Print
تقرير سري للبنك الدولي يكشف إخفاء "المركزي" اللبناني عجزاً مالياً قدره 4.7 مليار دولار تقرير سري للبنك الدولي يكشف إخفاء "المركزي" اللبناني عجزاً مالياً قدره 4.7 مليار دولار
ظهر في حسابات المصرف منذ 2015

تقرير سري للبنك الدولي يكشف إخفاء

كشف تقرير السري للبنك الدولي اطلعت عليه "رويترز" ونشرته اليوم الخميس أن مصرف لبنان المركزي كان يعاني من عجز قدره 4.7 مليار دولار في احتياطياته بنهاية العام 2015، ولم يسبق الكشف عن العجز، رغم أنه كان يمثل علامة تحذيرية من الانهيار المالي الذي محا تقريباً مدخرات الكثيرين.

وورد هذا الرقم في تقرير بتاريخ أبريل 2016 أعده صندوق النقد الدولي للسلطات المالية اللبنانية، لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحسب ثلاثة مصادر، أصر في حديثه مع مسؤولي صندوق النقد على عدم نشر الرقم، لأنه كان سيتسبب في زعزعة استقرار السوق المالية.

ونص التقرير السري على أنه "رغم أن إجمالي احتياطيات مصرف لبنان كان مرتفعا إذ بلغ 36.5 مليار دولار صافي الاحتياطيات، بعد احتساب مطالبات المصارف التجارية من المصرف المركزي، إلا أن الذهب كان سالب 4.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2015".

وفي أواخر العام 2016 بدأ المصرف تنفيذ ما وصفه بعبارة "الهندسة المالية" وذلك بتمويل العجز المالي المتضخم والحفاظ على أداء البنوك بدفع فائدة متصاعدة على الدولار، وظلت خسائر البنك المركزي تتضاعف بمرور الوقت حتى تبددت ثقة المستثمرين وسط احتجاجات شعبية على النخبة الحاكمة في 2019.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التموين تناشد المواطنين عدم التكالب على السلع: «مصر آمنة غذائيًا.. ومتقلقوش من الأسعار»

التموين تناشد المواطنين عدم التكالب على السلع: «مصر آمنة غذائيًا.. ومتقلقوش من الأسعار»

بلومبيرغ.. "ازدهار التملك" يرفع أسعار الشقق في السعودية

بلومبيرغ.. "ازدهار التملك" يرفع أسعار الشقق في السعودية

بعد رفع أسعار الغاز للمصانع .. طلب لمناقشة القضية بمجلس النواب

بعد رفع أسعار الغاز للمصانع .. طلب لمناقشة القضية بمجلس النواب

تقرير حكومي: ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الحديد والإسمنت وجميع مواد البناء

تقرير حكومي: ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الحديد والإسمنت وجميع مواد البناء