النواب اللبناني: إجراء الانتخابات النيابية في مارس المقبل

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صدق مجلس النواب اللبناني على قانون الانتخابات النيابية كما اقرته الهيئة العامة، الاسبوع الماضي، بالإبقاء على موعد الانتخابات في 27 مارس المقبل.

ودخل المجلس في نقاش قانوني ودستوري حول النصاب وهل يعتبر ذلك تفسيرا للدستور ام لا. وصوت المجلس على اعتماد التصويت كنصاب مستندا على اجتهادات مسبقة للمجلس كما حدث في التسعينات أي اعتماد التصويت على 59، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

ووفقًا لموقع النهاراللبناني، أنه بعد الجدال الكبير الذي جرى داخل الجلسة التشريعية بشأن تحديد الأكثرية النيابية بـ 59 نائباً، حدث سجال بين رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ونواب التيار الوطني الحر اعتراضاً على اعتماد الأكثرية. وأنهى بري النقاش باعتماد الأكثرية بـ 59 نائباً.

وانسحب نواب تكتل لبنان القوي من الجلسة التشريعية، وقال النائب جبران باسيل: «انسحبنا من الجلسة بسبب حصول مخالفة دستورية كبرى، التصويت أسقط اقتراح اللجان بالنسبة لتصويت المغتربين لـ 128 نائبا، لأنه حصل على 61 صوتا فقط وبالتالي لم ينل الاكثرية المطلقة».

ومن جهته، رفع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الجلسة العامة بسبب فقدان النصاب.

وفي سياق متصل، أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، مشروع قانون تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية من اجل دعم الشؤون التربوية، بما فيها المساهمة في اقساط التلاميذ اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي«2019 – 2020»، ودعم صناديق المدارس والمعاهد الرسمية.