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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سعيد بالدكتور مبروك عطية، في تناوله القضايا المختلفة، وقال: «لن أقول أي ملحوظة عنه لأن العلماء الأجلاء لا تقال لهم ملحوظات».

وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر قناة MBC مصر، مساء أمس من يسمعنا ثقافات وأفكار مختلفة لن يستقبلوا الكلام بنفس الفهم المقصود عند طرحه .

واشار إلى حتي لو المتحدث له أسانيده ووجاهته الفكرية والعلمية، فإن الجميع لن يفهمه بنفس الشكل، لهذا يجب مراعاة من يستمعون له لأن الأفكار مختلفة.