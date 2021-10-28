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تعليقا على فتاوى وآراء مبروك عطية: الن يفهمك الجميع بنفس الشكل ()

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السيسي تعليقا على فتاوى وآراء مبروك عطية: الن يفهمك الجميع بنفس الشكل (فيديو) تعليقا على فتاوى وآراء مبروك عطية: الن يفهمك الجميع بنفس الشكل ()

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أكد الرئيس عبدالفتاح ، أنه سعيد بالدكتور مبروك عطية، في تناوله القضايا المختلفة، وقال: «لن أقول أي ملحوظة عنه لأن العلماء الأجلاء لا تقال لهم ملحوظات».

وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في »، الذي يقدمه شريف عامر عبر قناة MBC مصر، مساء أمس من يسمعنا ثقافات وأفكار مختلفة لن يستقبلوا الكلام بنفس الفهم المقصود عند طرحه .

واشار إلى حتي لو المتحدث له أسانيده ووجاهته الفكرية والعلمية، فإن الجميع لن يفهمه بنفس الشكل، لهذا يجب مراعاة من يستمعون له لأن الأفكار مختلفة.

المصرى اليوم

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