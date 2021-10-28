30 % نسبة التطعيم بلقاح كورونا بشمال سيناء

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كشفت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الخميس، عن تطعيم نسبة 30% بلقاح كورونا من المواطنين المستهدفين، خلال الفترة الماضية.

بدوره، قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تخصيص مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في الأماكن المزدحمة بالمواطنين مثل مراكز الشباب والمحكمة والمرور ومجالس المدن.

وأضاف أنه تم تحديد مواعيد العمل بمراكز التطعيم المختارة بواقع 12 ساعة يوميا لخدمة المواطنين والتيسير عليهم في التسجيل وتلقى التطعيم بمراكز مستشفى العريش العام، الساحة الشعبية بالعريش، ونادي سيناء الرياضي بالعريش، حيث يبدأ العمل بها من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٩ مساء يوميا.

كما تم تحديد العمل بالمراكز الأخرى بواقع 6 ساعات يوميا بمراكز: إدارة مرور ضاحية السلام بالعريش، محكمة شمال سيناء بالعريش، الشهر العقاري بمجلس مدينة العريش، مستشفى بئر العبد المركزي ببئر العبد، مستشفى نخل المركزي بنخل، مستشفى الشيخ زويد المركزي بالشيخ زويد، والحجر الصحي في الريسة بالعريش.. حيث تكون مواعيد العمل بها من الساعة ٩ صباحا إلى الساعة ٣ مساء كل يوم.