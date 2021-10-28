أخبار عاجلة

محافظ الأقصر يستقبل مدير الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي -
مستشار الرئيس للصحة يبعث رسالة طمأنة لهذه الفئات بشأن تلقي لقاحات كورونا -
«الضرائب»: المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيُحاسب حال إثبات ذلك -
سوريا تسعى لإنهاء الدعم لمواطنيها الأكثر ثراء -
مقتل جميع من كانوا على متن طائرة شحن تحطمت في سيبيريا -
"تساوي" تبرم اتفاقية لتطوير بنية تحتية لمشاريع صناعية بالظهران -
"أبشر" تتيح 8 خدمات جديدة إلكترونياً دشنها وزير الداخلية.. هنا التفاصيل والشروط -
"التعليم": اختبارات الفصل الأول تمثل 10٪ من المجموع للابتدائي والمتوسط و40٪ للثانوي -
"مدن" تحتضن 593 مصنعاً للمواد الكيميائية ومنتجاتها بالقطاع الغربي -
الرائد يمزق شباك الطائي برباعية .. ويقفز للمركز الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

ضربة جوية أميركية في سوريا تقتل قائدا بارزا من القاعدة الأبيض

Print
ضربة جوية أميركية في سوريا تقتل قائدا بارزا من القاعدة الأبيض ضربة جوية أميركية في سوريا تقتل قائدا بارزا من القاعدة الأبيض

جي بي سي نيوز :- صرح الكولونيل جون ريجسبي، المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، ليلة السبت، أن غارة جوية أميركية في إدلب شمال غربي سوريا قتلت القيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد الحميد مطر.

وأضاف المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية أنه ليس لديهم لدينا ما يشير إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين نتيجة الضربة التي نفذت باستخدام طائرة مسيّرة.

وأكد ريجسبي أن تنظيم القاعدة لا يزال يمثل تهديدًا لأميركا وحلفائها، وأن واشنطن لن تسمح بأن يستخدم تنظيم القاعدة سوريا ملاذا آمنا لمعاودة نشاطه والتنسيق مع الجهات الخارجية والتخطيط للعمليات الارهابية.

وأشار إلى أن تهديدات مسلحي تنظيم القاعدة في سوريا تصل إلى العراق ودول أخرى، وأن التخلص من هذا القائد البارز للقاعدة، سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ هجمات عالمية، تهدد مواطني الولايات المتحدة وشركائها والمدنيين الأبرياء.

وختم المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية تصريحه بالقول إن "الولايات المتحدة ستستمر في استهداف أعضاء القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى الذين ينوون إلحاق الضرر بالمصالح الأميركية".

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
اليمن تستدعي سفيرها لدى بيروت للتشاور حول تصريحات وزير الإعلام اللبناني

اليمن تستدعي سفيرها لدى بيروت للتشاور حول تصريحات وزير الإعلام اللبناني

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله

سوريا تعلن تعرضها لـ"عدوان صهيوني جديد"

سوريا تعلن تعرضها لـ"عدوان صهيوني جديد"

14 وفاة و2120 إصابة جديدة بكورونا

14 وفاة و2120 إصابة جديدة بكورونا