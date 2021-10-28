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اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد في 10% من أسهم "العربية للتعهدات الفنية"

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اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد في 10% من أسهم "العربية للتعهدات الفنية" اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد في 10% من أسهم "العربية للتعهدات الفنية"
بسعر 100 ريال للسهم بعد أن تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر

اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد في 10% من أسهم

ينتهي اليوم اكتتاب الأفراد في الواحد مليون وخمسمائة ألف (1.500.000) سهم فقط، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية"، المطروحة للاكتتاب العام، بسعر 100 ريال للسهم، بعد أن تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر، واستمرت فترة اكتتاب الأفراد على أسهم الشركة لمدة 3 أيام.

وأعلنت شركة "جي آي بي كابيتال" المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" للاكتتاب العام -في وقت سابق- عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة "العربية" بنجاح، بعد أن حققت الفئات المشاركة حجم تغطية بلغ 126.6 مرة؛ حيث خصص لها خمسة عشر مليون (15.000.000) سهم عادي، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار؛ الرجاء زيارة موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.sa، أو هيئة السوق المالية www.cma.org.sa، أو الموقع الإلكتروني للشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" www.al-arabia.com، أو الموقع الإلكتروني لشركة "جي آي بي كابيتال" المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية https://www.gibcapital.com.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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