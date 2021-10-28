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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والمرتفعات

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والمرتفعات "الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والمرتفعات
طقسٌ رطب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية والغربية

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقس رطب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10- 30كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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