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يرى محمد أبوالعلا، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو الأقرب للفوز بمباراة القمة أمام النادي الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، 5 نوفمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أبوالعلا، في تصريحات تليفزيونية :«الزمالك الأقرب للفوز بمباراة القمة المقبلة، فهو لديه لاعبين مميزين، في خط الهجوم».

وأضاف: «الخط الهجومي للزمالك أقوى من هجوم الأهلي، ولو كان هناك توفيق للاعبين في ذلك اليوم، سيفوز بمباراة القمة»، مشيرًا: «الفريق الأبيض لديه نقص عددي في مركز قلب الدفاع، خاصة بعد منع النادي من القيد، ولكن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قادر على التغلب على تلك المشكلة».