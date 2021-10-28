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محمد عمارة: لاعبو الأهلي أفضل من

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محمد عمارة: لاعبو الأهلي أفضل من الزمالك محمد عمارة: لاعبو الأهلي أفضل من

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يرى محمد عمارة، ظهير أيسر النادي الأهلي السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أفضل من .

وقال محمد عمارة، في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك لديه لاعبين مميزين سواء في الخط الهجومي أو الدفاعي، ولكني أرى أن لاعبي الأهلي أفضل من الزمالك هذا الموسم».

وأضاف: «الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي اعطت قوية للفريق وتحديدًا الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني، بالإضافة إلى عودة الثنائي المعار عمار حمدي وأحمد عبدالقادر».

وتابع: «مسؤولو الأهلي والجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، نجحوا في خلق منافسة كبيرة بين اللاعبين بعد الصفقات الجديدة، من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي، كلنا رآينا محمد شريف، هداف الدوري الموسم الماضي، يجلس على مقاعد البدلاء أمام الإسماعيلي».

وأشار: «الأهلي كفته أرجح للفوز بمباراة القمة، لأنه لديه لاعبين مميزين في كل المراكز، على عكس الزمالك الذي ليس لديه بدائل قوية».

المصرى اليوم

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